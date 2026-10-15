Kamboçya Başbakanı Manet, Türkiye'yi ziyaret edecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Manet'in 15-16 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında, 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğini ileriye taşıyacak imkanların ele alınacağını bildiren Duran, ayrıca, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA