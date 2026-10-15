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Kamboçya Başbakanı Manet, Türkiye'yi ziyaret edecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Manet'in 15-16 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında, 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kamboçya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğini ileriye taşıyacak imkanların ele alınacağını bildiren Duran, ayrıca, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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