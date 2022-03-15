Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne Cengiz Arslan getirildi - Haberler

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Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne Cengiz Arslan getirildi

AA - Ali Güneş - Güncel
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Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne Cengiz Arslan getirildi

Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan getirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan getirildi.

Görevine başlayan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin sadece sporda değil eğitimde, sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmesi için çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra yönetiminde yapılan değişiklikler nedeniyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinin oluşturulduğunu belirten Arslan, Kaman Gençlik Merkezi'nde sosyal faaliyetler, gençlik çalışmaları ve sportif alanlarda birçok başarıya imza attıklarını vurgulayarak, aynı başarıları yeni görevinde de sürdürmeyi amaçladığını kaydetti.

AA / Ali Güneş - Güncel

Cengiz Arslan, Hisarcık, gençlik, Kaman, Güncel, Haberler

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