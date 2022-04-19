Kaman'da 'Müze Görmeyen Çocuk Kalmasın Projesi' başlatıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde "Müze Görmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" hayata geçirildi.

Kaman Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ilçedeki tüm öğrencilerin Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk olarak Faik Güngör İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Çağırkan köyündeki müzeyi ziyaret etti.

Kalehöyük kazılarında çıkarılan tarihi eserleri inceleyen öğrencilere Kaman ve Kırşehir tarihi ile ilgili bilgi verildi.