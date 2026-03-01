Haberler

Eski ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi"

Güncelleme:
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkesinin İran'a yönelik askeri saldırısına karşı çıkarak, Donald Trump'ı eleştirdi. Harris, Amerikan halkının çocuklarının bu savaşa girmesini istemediğini vurguladı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkesinin İran'a askeri saldırısına karşı olduğunu belirterek, " Donald Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi. Amerikan askerlerini tehlikeye attı." ifadelerini kullandı.

Harris, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısına karşı çıktı.

"Donald Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi. Amerikan askerlerini tehlikeye attı. Bu keyfi savaşa kesinlikle karşıyım ve herkes de karşı olmalı." ifadelerini kullanan Harris, Trump'ın aldığı "rastgele kararın" durdurulması için ABD Kongresini derhal harekete geçmeye çağırdı."

Harris, "Amerikan halkı, oğullarımızın ve kızlarımızın bu yetkisiz, keyfi savaşa girmesini istemiyor." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

