Kalp Nakliyle Hayata Dönen Hemşire, Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekti

Ordu'da hemşirelik yapan 34 yaşındaki Gökhan Sürül, kalp nakli ameliyatının ardından sağlığına kavuşarak yeniden hayata tutundu.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşire Gökhan Sürül'e yaklaşık 4 yıl önce kalp yetmezliği tanısı kondu.

İlerleyen süreçte durumu ağırlaşan Sürül'ün kalbine destek cihazı takıldı.

Nakil listesine giren bir çocuk babası Sürül, nisanda Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp nakli ameliyatı geçirdi.

Ameliyat sonrası bir süre evinde dinlenen Sürül, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görevine yeniden döndü.

Hastanede yaklaşık 5 yıldır görev yapan Sürül, AA muhabirine, kalp yetmezliği tanısı konulmasının ardından zor bir dönem yaşadığını söyledi.

İlerleyen zamanlarda kalp nakil listesine alındığını ifade eden Sürül, "Kalp bulununca naklimi oldum. Birkaç aylık istirahat süresinden sonra işime yeniden başladım. İşime döndüğüm ve mesai arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

"Bu bana ikinci bir şans ve ikinci bir hayat oldu"

Kalp nakli öncesinde yürümekte dahi zorlandığını dile getiren Sürül, "Su dahi içemiyordum. Şu anda normalim. Bu bana ikinci bir şans ve ikinci bir hayat oldu. Önceki durumuma göre hayat daha güzel. Eski belirtilerin ortadan kalkması benim için bir mucize. Sağlığa kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Sürül, organ bağışı sayesinde adeta hayata yeniden döndüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nakil her şeyimi değiştirdi. Hayat düzenim normale döndü. Halkımız organ naklinden biraz çekiniyor. Bu konuda çekinmelerine asla gerek yok. Bir kişinin organları çok sayıda kişiye hayat verebiliyor. Organ bağışı hayat kurtarıyor. Organ bağışıyla birlikte organ naklinin önemini yaşadım. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Her bir bağış hayat kurtarır."