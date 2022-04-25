Kalp krizi sonucu vefat eden polis Tokat'ta toprağa verildi
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Rauf Seçgin (50), memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Rauf Seçgin (50), memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından Seçgin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi.
Ali Paşa Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Seçgin'in naaşı, Ağbayır Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Seçgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ile vatandaşlar katıldı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Rauf Seçgin, dün görev sonrası evinde istirahat ederken rahatsızlanmış, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Seçgin, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.