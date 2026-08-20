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Uzman Çavuş Zekeriya Yalçınöz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uzman Çavuş Zekeriya Yalçınöz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Adana'da görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Yalçınöz, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi; törene ailesi, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adana'da görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Yalçınöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Yıllık izninde memleketi Kadirli'ye giden Yalçınöz (49), fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yalçınöz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastane morgundan alınan Yalçınöz'ün cenazesi, Sofular köyündeki Bolat Mezarlığı'na götürüldü.

Uzman çavuş Yalçınöz'ün naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene Yalçınöz'ün ailesi ve yakınları ile Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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