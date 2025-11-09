Kalp Krizi Geçiren Yunus Çoruh, Başarılı Bir Operasyonla Hayata Tutundu

Artvin'de kalp krizi geçiren 45 yaşındaki Yunus Çoruh, entübe ve solunum cihazına bağlı şekilde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek hayata tutundu.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan ve kriz geçiren Çoruh, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar Çoruh'a şok tedavisi uygulanarak, hayata dönmesi sağlandı.

Doktorlar, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle durumu giderek kötüleşen Çoruh'un, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Entübe ve solunum cihazına bağlı şekilde ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledilen Çoruh'un, 5 saatlik operasyonla kalbindeki ritim bozukluğu giderildi.

Gözünü Ankara'da açmanın şaşkınlığını yaşayan Çoruh, "Öldürmeyen Allah öldürmüyor." sözleriyle de yaşadığı mucizeyi, AA muhabirine anlattı.

Evde otururken fenalaşması üzerine ambulans çağırdıklarını belirten Çoruh, "Ambulans geldi. Kalp krizi geçirmişim, hatta kalbim durmuş. Acilde şok tedavisi uygulayıp hayata tekrar döndürmüşler." dedi.

O gece anjiyo yapıldığını da aktaran Çoruh, şöyle konuştu:

"Kalp pili takıldı, hemşire balon gibi bir şey verdi. 'Şuna üfledi' dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum, gözümü Ankara'da açtım. Nasıl geldim, kim getirdi, ne oldu hiçbir şeyden haberim yoktu. Ambulans uçakla getirmişler. Rize Pazar Havaalanı'na ambulans getirmiş, oradan da buraya uçak ambulans getirmiş. Gözümü Ankara'da açtım koridordayım. Allah herkesten razı olsun. Devlete, millete zeval vermesin. İyiyim şükür bir sıkıntım şikayetim yok. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yaşayacak günümüz varmış."

"29 Ekim'de hastaya başarılı bir operasyonla kalp pili takıldı"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Hastanın ölümcül bir ritim bozukluğu ile Artvin Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu belirten Topaloğlu, "Oradaki hocalarımız değerlendiriyorlar ve bir şok tedavisi yapıyorlar. Ardından da hastayı anjiyo laboratuvarına alıyorlar. Başarılı bir operasyon yapılıyor, yüksek riskli bir hasta. Kalp krizi geçirmiş stent konulmuş hastamıza. Damarı açılıyor fakat hastada ritim bozukluğu devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Topaloğlu, kalp krizi sonrasında nadiren ritim bozukluklarının olabildiğini belirterek, Yunus Çoruh'un ilaç tedavilerine de cevap vermemesi üzerine solunum cihazına bağlandığını ve yoğun bakıma alındığını söyledi.

29 Ekim'de Artvin'deki hocaların kendisini aradığını anlatan Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Böyle bir hasta olduğunu ve ritmi kontrol edemediklerini söylediler. Ben de hastayı kabul edebileceğimizi söyledim. Nakil sürecinde de neler yapmaları gerektiğini sordular. Biz bu konuda çok tecrübeli bir merkeziz. Bu şekilde çok fazla hasta geliyor. 112 Acil komuta merkezini aramalarının yeterli olacağını söyledim. Daha sonra da oradaki hocalarımız da nakil aşamalarında ne gibi riskler taşıdığında bir istişarede bulunduk. Bir kalp pili takılmasının uygun olacağı kararına verdik. Artvin'de 29 Ekim tatil günü olmasına rağmen hastaya başarılı bir operasyonla kalp pili takıldı. Ondan sonra nakil süreci başladı. Bu görüşmeden kısa süre sonra 112 komuta merkezi beni arayarak, hastayı kabul edip etmediğimizi sordu. Ben de hastanın yerinin hazır olduğunu ve nereye geleceğini belirttim. Ondan sonra da akşam üstü hasta kliniğimize geldi."

"Yüksek riskli bir hasta başarılı bir nakil süreci"

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Yunus Çoruh'un ambulans uçakla nakil işlemenin yapıldığını ifade ederek, "Nakil aşamalarını 112 komuta merkezi çok güzel bir şekilde organize etti. Bu hasta çok yüksek riskli bir hasta. Entübe ve solunum cihazına bağlı olması, böyle bir ritim problemi gerçekten özel bir ekip ve hızlı bir nakil gerektiriyor. Bu işlem çok başarılı gelişti." dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yüksek riskli bir nakil işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız işlemden çok önceki prosedürlerin mükemmel olması işimizi kolaylaştırdı. Hasta kliniğimize kabul edildikten sonra da biz laboratuvarımıza aldık. 5 saat süren bir işlemle ritim bozukluğu oluşturan odakları yaktık ve hastayı o gün solunum cihazından ayırdık, uyandığında şaşırdı. Artvin'de devlet hastanesine başvuran bir hasta Bilkent Şehir Hastanesi'ndeydi. Şu anda durumu gayet iyi. Birkaç gün içerisinde de takiplerimizden sonra taburcu edeceğiz."