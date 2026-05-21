Haberler

Kalp krizinden ölen üsteğmenin öğrencilere burs aradığına dair mesajları ortaya çıktı

Kalp krizinden ölen üsteğmenin öğrencilere burs aradığına dair mesajları ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol'un, üniversite öğrencilerine burs sağlamak için silah arkadaşlarından yardım istediği mesajları gün yüzüne çıktı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol'un (27), silah arkadaşlarından üniversite öğrencilerine burs verilmek üzere yardım kampanyası için destek istediğine ilişkin yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Mudurnu'da 3 yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Oğuzhan Varol, 17 Mayıs'ta sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizinin ardından sevk edildiği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç üsteğmen, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

'BİRKAÇ SUBAY BANA YARDIM ETTİ, BEN DE BAŞKASINA YARDIM EDEYİM'

Varol'un üniversitelerin Tıp ve Hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilere burs vermek için silah arkadaşları ile birlikte yardım kampanyası başlattığı öğrenildi. Genç üsteğmenin devresi ile 21 Ocak tarihinde yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Varol, mesajlarında, "Öğrencilere burs verelim, en azından yarın bir gün mezun olduğunda der birkaç subay bana yardım etti bende başkasına yardım edeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı

Butlan kararı CHP'ye ulaştı! Kılıçdaroğlu dönemi resmen başlıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz

Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini duyurdu: İktidara yürüyeceğiz

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler

Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama

İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' hakkında ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun planını yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti

Kan donduran olay! Aile kavgası vahşetle bitti
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı