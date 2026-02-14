Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Çankırı İl Müdürü Mustafa Yılmaz (57), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

SGK İl Müdürü Yılmaz, sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Yılmaz'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Baro Başkanı Avukat Mustafa Deniz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve SGK çalışanları katıldı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TAZİYE MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumu Çankırı İl Müdürümüz, kıymetli mesai arkadaşımız Mustafa Yılmaz'ın rahatsızlanarak vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.