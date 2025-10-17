Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 47 yaşındaki Engin Kanat üç gün önce kalp krizi nedeniyle anjiyo oldu. Evinde istirahat ettiği sırada tekrar kalp krizi geçiren Kanat, hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Kanat için 2018'den bu yana görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Başkan, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Uğur Üstün, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Çetin, meslektaşları, protokol üyeleri, vatandaşlar ve Kanat'ın eşi, çocukları ile yakınları katıldı.

Törende, Engin Kanat'ın özgeçmişi okundu, dua edilerek helallik alındı.

Kanat'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kırşehir'e gönderildi.