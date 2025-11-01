Kalp Krizi Geçiren Okul Müdürü Öğrencileri Tarafından Karşılandı

Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren ilkokul müdürü Murat Diktaş'ı öğrencileri ve öğretmen arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Murat Diktaş, 10 gün önce kalp krizi geçirdi.

Kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olan Diktaş, tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

Okuluna gelen Diktaş'ı öğrencileri ve öğretmen arkadaşları pankart ve çiçeklerle kapıda karşılayarak sürpriz yaptı.

Duygu dolu anlar yaşayan Diktaş, "Bu sıcak karşılamayı ömrüm boyunca unutmayacağım. Ailem gibi gördüğüm öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte eğitimde daha güzel başarılara imza atacağız." ifadesini kullandı.