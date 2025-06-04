Kalp Krizi Geçiren Kadın Hava Ambulansıyla Hastaneye Sevk Edildi

Kalp Krizi Geçiren Kadın Hava Ambulansıyla Hastaneye Sevk Edildi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Ş.B, hastaneye hava ambulansıyla ulaştırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bostandere Mahallesi'nde rahatsızlanan 60 yaşındaki Ş.B, Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.

Burada yapılan tetkikler ve kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği anlaşılan kadın, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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