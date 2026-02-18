Haberler

Alaçam'da kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle il merkezine gönderildi

Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesinde göğsünde ağrı hisseden 86 yaşındaki Y.R., hastaneye kaldırıldıktan sonra kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Kadın hasta, ambulans helikopterle il merkezine gönderildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, göğsünde ağrı hisseden Y.R. (86), yakınlarının yardımıyla Alaçam Devlet Hastanesine gitti.

Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın hasta, Alaçam Şehir Stadı'ndan ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA





