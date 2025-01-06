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Kalofer'de Epifani Bayramı Coşkusu: Haç Çıkarma ve Halay Töreni

Kalofer'de Epifani Bayramı Coşkusu: Haç Çıkarma ve Halay Töreni
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Bulgaristan'ın Kalofer kentinde Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen hoşgörü ve dayanışma simgesi olan haç çıkarma ve halay töreni, katılımcıların zorlu hava koşullarına rağmen coşkulu bir etkinlik gerçekleştirmesini sağladı. Tunca Nehri'nde yapılan etkinlik, manevi anlamının yanı sıra bölge turizmine de katkı sağlıyor.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Kalofer kentinde Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü olan Epifani Bayramı dolayısıyla haç çıkarma ve halay töreni düzenlendi.

Gelenek gereği katılımcılar, sabah gün doğmadan Tunca Nehri kenarına toplandı.

Soğuktan donmuş nehre giren bir grup, sopalarla buzları kırarak kalabalığın hareket edebileceği bir alan açtı.

Din görevlilerinin duaları eşliğinde gerçekleştirilen törende ilk olarak nehre haç atıldı. Katılımcılar, haçı sudan çıkarabilmek için buz gibi sularda yarıştı.

Haç çıkarma töreninin ardından katılımcılar, davul ve tulum eşliğinde yarım saat boyunca suda halay çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü zorlu koşullara rağmen düzenlenen bu etkinlik, cesaret, dayanıklılık ve toplumsal dayanışmanın bir simgesi olarak görülüyor.

Etkinlik, manevi anlamının yanı sıra bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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