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Kallas, Ukrayna'da önce ateşkesle sivillerin öldürülmesinin durdurulmasını istedi

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da barış sürecinin önce ateşkesle başlaması gerektiğini söyledi. Kallas, Avrupa güvenlik mimarisi tartışmalarının dikkati sivillerin öldürülmesinin durdurulması hedefinden uzaklaştırdığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da barış sürecinin öncelikle ateşkesle başlaması gerektiğini belirterek, Avrupa'nın güvenlik mimarisine ilişkin tartışmaların şu aşamada gündeme getirilmesinin dikkati Ukrayna'da sivillerin öldürülmesinin durdurulması hedefinden uzaklaştırdığını söyledi.

Kallas, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında basına açıklamada bulundu.

Barış sürecinde doğru bir sıralama izlenmesi gerektiğinin altını çizen Kallas, "Öncelikle sivillere yönelik bombardımanın gerçekten sona ermesi için ateşkes sağlanmalı, ardından barış anlaşması üzerinde görüşmek üzere masaya oturulmalı. Ancak bundan sonra Avrupa'nın barışı veya güvenlik mimarisi hakkında konuşabiliriz." dedi.

Kallas, halihazırda bir Avrupa güvenlik mimarisinin bulunduğunu ve bunun Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı ve Budapeşte Memorandumu gibi çeşitli belgelerde düzenlendiğini ifade ederek Rusya'nın da bu belgeler aracılığıyla söz konusu güvenlik mimarisini kabul ettiğini aktardı.

Asıl sorunun Rusya'nın bu anlaşmalara uymaması olduğunu dile getiren Kallas, şu anda önceliğin Rusya'nın uluslararası anlaşmalar kapsamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesini ve başka bir ülkeye yeniden saldırmamasını sağlamanın yollarını bulmak olması gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın güvenlik mimarisine ilişkin tartışmaların şu aşamada öne çıkarılmasının dikkati asıl hedeften uzaklaştırdığını anlatan Kallas, önceliğin Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve ölümlerin durdurulması olması gerektiğini vurguladı.

Müzakerelerde Avrupa'nın kim tarafından temsil edileceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kallas, bu konuda mevcut anlaşmaların açık olduğunu dile getirdi.

Kallas, "Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda anlaşmalar son derece açık. Güvenlik meselelerinde Avrupa'yı temsil eden isimler Antonio Costa ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısıdır." dedi.

Liderlerin farklı bir temsil düzenlemesi tercih edebileceğini ancak bunun zor bir süreç olacağını kaydeden Kallas, 2024'te varılan anlaşmalara bağlı kalmanın daha kolay olacağını ifade etti.

AB, Rusya'dan talep edeceği tavizleri belirlemeli

Kallas, Rusya ile yürütülecek müzakerelerde odaklanılması gereken konunun müzakerelerin içeriği ve Avrupa'nın temel çıkarları olması gerektiğini belirtti.

AB dışişleri bakanlarıyla yaptıkları görüşmelerde Rusya karşısındaki temel çıkarları ele aldıklarını aktaran Kallas, bu kapsamda bir belge hazırladıklarını ve Rusya'dan görmek istedikleri tavizleri açıkça talep etmeleri gerektiğini söyledi.

Kallas, "Sorun, bugüne kadar Rusya ile yeterli sayıda anlaşma yapmamış olmamız değil. Sorun, Rusya'nın bu anlaşmalara uymaması. Bu kez anlaşmalara uymasını nasıl sağlayacağız?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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