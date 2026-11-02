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Kallas, İngiltere'nin AB'ye olası yeniden üyeliğinde müzakerelerin zor olacağını dedi

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İngiltere'nin AB'ye olası yeniden üyeliğinde müzakerelerin kolay olmayacağını söyledi. Kallas, AB'de Brexit'ten ciddi hayal kırıklığı yaşayan çok sayıda insan bulunduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "AB'de Brexit sürecinden dolayı ciddi hayal kırıklığı yaşayan ve bu süreçten olumsuz etkilenen çok sayıda insanın bulunduğunu da belirtmeliyim. Bu nedenle müzakereler kolay olmayacak." dedi.

Kallas ve İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, AB-İngiltere Savunma ve Güvenlik Diyalogu Toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

AB üyesi ülkelerin İngiliz savunma sanayisiyle yürüttükleri işbirliğinden önemli ölçüde fayda sağladığına işaret eden Kallas, İngiltere'nin "Avrupa Güvenlik Eylemi"ne (SAFE) katılımına ilişkin sonuç elde edilemediğini anımsattı.

"SAFE 2'ye ilişkin görüşmeler sürüyor"

Kallas, "SAFE 2'nin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve böyle bir programın hangi koşullarda uygulanacağı konusunda görüşmeler sürüyor. Ancak henüz bu aşamaya gelmiş değiliz. Benim görmek istediğim, İngiltere'nin hem sivil hem de askeri misyonlarımıza katılımını sağlayacak ve birlikte çalışmamıza imkan verecek çerçeve katılım anlaşmasında ilerleme kaydedilmesi." ifadesini kullandı.

"İngiltere'nin olası yeniden üyeliği kolay olmayacak"

İngiltere'nin AB'ye olası yeniden üyeliğiyle ilgili de konuşan Kallas, bunun her şeyden önce İngiliz halkının ne istediğine bağlı olduğunu söyledi.

Kallas, "Bununla birlikte, AB'de Brexit sürecinden dolayı ciddi hayal kırıklığı yaşayan ve bu süreçten olumsuz etkilenen çok sayıda insan bulunduğunu da belirtmeliyim. Bu nedenle müzakereler kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Henüz bu aşamaya gelinmediğine işaret eden Kallas, iki tarafın da daha derin ilişkiler kurmak istediğini, bu doğrultuda adım adım ilerlemek gerektiğini kaydetti.

Siber saldırılar

Kallas, siber saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü daha geniş kapsamlı savaşın bir parçası olduğunu belirterek, "Siviller üzerinde etkileri olduğu için tüm bu saldırılardan endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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