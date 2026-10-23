Kallas, ABD'nin UCM yaptırımlarına karşı 6 aylık diyalog başlatacaklarını açıkladı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik yaptırımlarına karşı gelecek 6 ay boyunca diyalog yoluyla çözüm arayacaklarını ve Mahkemeye daha fazla destek sağlamak için seçenekleri değerlendireceklerini bildirdi.

Kallas, Hollanda'nın Lahey kentinde UCM'yi ziyaret ederek, Mahkeme Başkanı Tomoko Akane ile görüştü.

Görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Kallas, AB üyesi ülkelerin, UCM'yi ve uluslararası hukuka dayalı dünya düzenini koruma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Akane ile görüşmesinde, AB'nin mahkemeye, yargıçlarına ve çalışmalarına güçlü desteğini ilettiğini vurgulayan Kallas, AB Konseyinin ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulama kararından derin üzüntü duyduğunu ve Washington yönetimine bu karardan dönme çağrısı yaptığını hatırlattı.

Kallas, AB'nin gelecek 6 aylık dönemi diyalog yoluyla çözüm bulmak ve Mahkemeye daha fazla nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirmek için kullanacağını aktararak, Avrupa Parlamentosunun her sene verdiği Saharov Ödülü'nün bu yıl UCM'ye verildiğini anımsattı.

Kaja Kallas, Mahkemenin baskı veya yıldırma girişimlerinden bağımsız biçimde adalet arayışını sürdürebilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin UCM'ye yaptırımları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından Mahkemeye yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, ABD'nin UCM tarafından Amerikalıların yargılanmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." ifadesini kullanmıştı.

UCM, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise karara karşı çıkmıştı.

Washington yönetimi, ağustosta UCM Başkanı Tomoko Akane'nin de aralarında bulunduğu yargıç ve savcılara yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: AA