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Kallas AB zirvesinde genişlemenin ikili meselelerle yürütülmemesi gerektiğini söyledi

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AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nde genişleme sürecinin ikili meseleler üzerinden yürütülmemesi gerektiğini söyledi. Kallas, AB'nin kıtadaki ülkelerle birlikte hareket ederek daha güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Liderler Zirvesi'nde genişleme konusunu ele alacaklarını belirterek, "Burada en önemli nokta, genişleme süreci ikili meseleler üzerinden yürütülmemeli." dedi.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın küçük bir kıta olduğunu anımsatan Kallas, AB'nin kıtadaki ülkelerle birlikte hareket ederek daha güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Kaja Kallas, genişleme sürecinin zirve kapsamında ele alınacağını kaydederek, "Burada en önemli nokta, genişleme süreci ikili meseleler üzerinden yürütülmemeli." mesajını verdi.

Aspides Operasyonu'na daha fazla gemi talebi

Orta Doğu'daki gelişmelerin de zirvede görüşüleceğini aktaran Kallas, AB'nin bölgede bir güvenlik sağlayıcısı olabileceğini ve bu rolü üstlendiğini kaydetti.

Kallas, "Ancak Kızıldeniz'de gemilere refakat görevi yürüten Aspides Operasyonu'na daha fazla geminin tahsis edilmesine ihtiyacımız var. Üye ülkelerden talebimiz, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'den daha fazla gemiye refakat edebilmemiz için operasyona daha fazla gemi göndermeleri." dedi.

Husilerin saldırılarının ayrım gözetmediğini ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu aktaran Kallas, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz'in dünya ticareti açısından hayati öneme sahip bir güzergah olduğuna dikkati çekti.

"Ukrayna yerine Rusya üzerinde baskı kurulmalı"

AB'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumunun ABD'den farklı olduğuna işaret eden Kallas, "Rusya'nın savaşı finanse etmek için kullandığı kaynakların büyük bölümü petrol gelirlerinden geliyor. Ukrayna bu savaşın sona ermesini istiyor. Bu nedenle, savaşın finansmanını kesmek bunun sağlanmasının yollarından biri. Bizim yaklaşımımız, Ukrayna'yı teslim olmaya zorlamak yerine Rusya üzerindeki baskıyı artırmak." ifadesini kullandı.

Kaja Kallas, saldırganın savaşı durdurmaya zorlanması gerektiğini belirterek, kurbanın teslim olmaya zorlanmaması gerektiğini savundu.

Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmanın doğru bir yaklaşım olmadığını kaydeden Kallas, AB'nin Rusya'ya yönelik 22. yaptırım paketi üzerinde çalıştığını bildirdi.

Kallas, "Rusya'ya, dondurulmuş varlıklar ve yaptırımların kaldırılması gibi istediği konularda kararın Avrupalılara ait olduğu mesajını açıkça vermeliyiz. Bunlar Rusya'ya bedelsiz sunulacak şeyler değil. Avrupa güçlü bir aktör ve bunu gerçekten göstermesi gerekiyor." mesajını verdi.

Kaynak: AA
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