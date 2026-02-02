Haberler

Dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Kalkandere ilçesinde bir hafif ticari aracın yoldan çıkıp yuvarlanması sonucu sürücü Şuayip Avcı hayatını kaybetti, akrabası Mehmet Avcı ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde yoldan çıkıp yuvarlanan ve dereye metreler kala ters dönüp duran hafif ticari aracın sürücüsü Şuayip Avcı (62) hayatını kaybetti, akrabası Mehmet Avcı ise yaralandı.

Kaza, dün ilçeye bağlı Çayırlı köyünde meydana geldi. Şuayip Avcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 DJZ 989 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkıp yuvarlandı. Dereye metrelerce kala ters dönen aracın sürücü Avcı yaşamını yitirirken, akrabası Mehmet Avcı ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı

Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı