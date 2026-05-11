Kuzey Makedonya Uluslararası Maarif Okulları, Kalkandelen'de 'Bilim Fuarı' düzenledi

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kuzey Makedonya Uluslararası Maarif Okulları, ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde "Bilim Fuarı" gerçekleştirdi.

Uluslararası Maarif Okulları Kalkandelen Kampüsü'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuara 10 şehirden 50 okul ve 585 öğrenci, 328 projeyle katkı sağladı.

Fuara Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Hasan Taşçı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, TMV yetkilileri, Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Fuarda biyoloji, kimya, fizik, matematik, doğa bilimleri, coğrafya, bilişim teknolojileri ve robotik alanlarında hazırlanan 328 proje, üniversitelerden gelen jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Program sonunda jüri üyeleri tarafından dereceye girmeye layık görülen öğrencilere hediyeler takdim edildi.