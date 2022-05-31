Kalın: "Sanat, kültür, bir hobi bir lüks hele ki bir pahalı tüketim malzemesi değildir" - Haberler

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Kalın: "Sanat, kültür, bir hobi bir lüks hele ki bir pahalı tüketim malzemesi değildir"

AA - Müjdat Genç - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen "Kültür ve Sanat Tasavvurumuz" söyleşisine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen "Kültür ve Sanat Tasavvurumuz" söyleşisine katıldı. (2)

"Sanat, kültür, bir hobi bir lüks hele ki bir pahalı tüketim malzemesi değildir"

AA / Müjdat Genç - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ulus Güncel Haberler

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