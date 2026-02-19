Haberler

Sivas'ta Yıldız Irmağı taştı; araziler su altında kaldı, mezra yolu kapandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın beldesinde, derenin taşması sonucu 10 ev ve ekili araziler su altında kaldı. Köylüler, zamanında önlem alınmadığını vurguladı ve yetkililerden yardım talep etti.

KALIN BELDESİNDE 1O EVİ SU BASTI

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın beldesinde de yerleşim yeri içinden geçen derenin taşması sonucu 10 ev ve eklentileri ile bazı ekili arazileri su bastı. Yaz aylarında belde içinden geçen dere için ıslah çalışması planlandığını ancak tamamlanmadığını belirten köylüler, yetkililerden yardım istedi. Evleri ve eklentileri su içerisinde kalan belde sakinlerinden Ahmet Turan Yılmaz, her şeyin su altında kaldığını belirterek, zamanında önlem alınmaması nedeni ile bu durumu yaşadıklarını söyledi.

