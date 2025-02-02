Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
Ahmet Ercan ve Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

Peş peşe depremler sonrası uzmanların uyarıları hiç iyi değil
NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız

NATO'dan Türkiye dahil tüm üyelerine tedirgin eden çağrı

Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan, 97 yaşında hayatını kaybetti. Atatürk'ün önemli bir portresini çizen ve ders kitaplarında yer alan eserleriyle tanınan Çalışkan, düzenlenen cenaze töreninin ardından Mersin'e defnedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nı yazan kişi olarak tanınan, meşhur Atatürk portresinin çizeri ve Atatürk'ün imzasını stilize eden Çalışkan için Levent Afet Yolal Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenazeye, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat ve akademi dünyasından birçok isim katıldı.

97 yaşında hayatını kaybeden Çalışkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi.

"Hatırası hiçbir zaman unutulmayacak"

Cenazeye katılan gazeteci Mehmet Nuri Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çalışkan'ın çok önemli bir ressam, hattat, kaligrafi ustası, grafiker ve dört dörtlük bir sanatkar olduğunu ifade ederek, "Benim gözümde, gönlümde bir gönül, dost insandır. Dostlukları çok kavi, iyi ve sağlamdı. Kendisi ömrünü Türk sanatına, resmine ve abide şahsiyetlerine adamış bir insandı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kaligrafi olarak yeni bir tarzda kaleme aldı. Bu anlamda gençlere de örnek olan bir sanatkardı." diye konuştu.

Çalışkan'ın geçmişteki güzellikleri, sanatıyla bugüne taşıyan bir usta olduğuna işaret eden Yardım, " Etem Çalışkan, bu yönüyle hiç unutulmayacak. Yahya Kemal'in tabiriyle 'kökü mazide olan bir ati'ydi. Kökü geçmişteydi ama geleceğe uzanan bir sanat icra etti. Hatırası da hiçbir zaman unutulmayacak. Yaklaşık bir asırlık bir ömre sahip ve ömrünün son yıllarına kadar gençlere sanatı sevdirmeye, anlatmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Yardım, Çalışkan'ın örnek bir kişilik olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"En son Fatih'te kurslar veriyordu ve gençleri yetiştiriyordu. Ondan istifade eden birçok genci tanıyorum. Bu gençlerimiz onun açtığı güzel sanat yolunda ilerleyecek ve geleceğe kalıcı eserler bırakacaklar. Ümidimiz, inancımız, duamız şudur ki, yeni Ethem Çalışkanlar, sanatkarlar çıksın ve muhteşem sanatımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi gelecek nesillere taşısınlar."

"Bu insanlar kolay kolay yetişmez"

Çalışkan'ın çalışma arkadaşlarından gazeteci Seraceddin Zıddıoğlu da Etem Çalışkan'ın müthiş bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Zıddıoğlu, "Atatürk resmini yapması bir buçuk ay sürdü. O resmi yaparken yanına gider onu izlerdik. Abdi İpekçi de gelir, 'ne zaman bitecek' diye sorardı. Gelecek neslin onu örnek alması lazım. Etem Çalışkan, çalışırken çok titizdi, sağına soluna bakmazdı. Keşke gençler onu çalışırken görselerdi. Oradan bir renk, his alırlardı. Çok büyük bir isim. Benim de nikah davetiyemi el yazısıyla yazdı. Halen saklıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Metin Özyıldırım ise Çalışkan ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını aktararak, "Etem Çalışkan, Atatürk ressamı olarak tanınırdı. Karakalem çizgisini çok iyi kullanan bir sanatçıydı. Çok güzel dostluklar edindi. Ölümün güzeli olmaz. Maalesef o güzel olmayan şeyi yaşadık. Bu insanlar kolay kolay yetişmez." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
img

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı
img

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.