Kaliforniya Üniversitesi'nde 40.000 Sağlık Çalışanı Greve Gitti

LOS ANGELES, 21 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin en büyük devlet üniversitelerinden Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli yaklaşık 40.000 sağlık çalışanı çarşamba günü sabah saatlerinde iki günlük greve başladı.

Kaliforniya Üniversitesi bünyesindeki 35.000'den fazla çalışanı temsil eden Amerikan Eyalet, İl ve Belediye Çalışanları Federasyonu Yerel 3299, "Kaliforniya Üniversitesi'nin ana hizmet ve hasta bakımı çalışanları, üniversitenin kötü niyetli pazarlıklarını ve haksız iş gücü uygulamalarını protesto etmek üzere 20 Kasım ve 21 Kasım 2024'te grevde olacaktır" açıklamasını yaptı.