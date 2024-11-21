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Kaliforniya Üniversitesi'nde 40.000 Sağlık Çalışanı Greve Gitti

Kaliforniya Üniversitesi'nde 40.000 Sağlık Çalışanı Greve Gitti
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Kaliforniya Üniversitesi bünyesindeki yaklaşık 40.000 sağlık çalışanı, üniversitenin haksız iş gücü uygulamalarını ve kötü niyetli pazarlıklarını protesto etmek amacıyla iki günlük greve başladı.

LOS ANGELES, 21 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin en büyük devlet üniversitelerinden Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli yaklaşık 40.000 sağlık çalışanı çarşamba günü sabah saatlerinde iki günlük greve başladı.

Kaliforniya Üniversitesi bünyesindeki 35.000'den fazla çalışanı temsil eden Amerikan Eyalet, İl ve Belediye Çalışanları Federasyonu Yerel 3299, "Kaliforniya Üniversitesi'nin ana hizmet ve hasta bakımı çalışanları, üniversitenin kötü niyetli pazarlıklarını ve haksız iş gücü uygulamalarını protesto etmek üzere 20 Kasım ve 21 Kasım 2024'te grevde olacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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