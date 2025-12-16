ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde Yılbaşı Gecesi Bombalı Saldırı Planlayan 4 Kişi Yakalandı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, yılbaşı gecesi bombalı saldırı planlamakla suçlanan 4 kişi, Los Angeles'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde gözaltına alındı.
LOS ANGELES, 16 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde görev yapan ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı polisler, 15 Aralık 2025.
ABD'li yetkililer pazartesi günü yaptığı açıklamada Kaliforniya eyaletinde yılbaşı gecesi bombalı saldırı planlamakla suçlanan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel