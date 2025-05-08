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ABD'de bir lisenin önündeki bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 2 öğrenci yaralandı

ABD'de bir lisenin önündeki bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 2 öğrenci yaralandı
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir lisenin önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 2 öğrenci yaralandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Ana Lisesi önünde okul çıkış saatinde bıçaklı saldırı yaşandığını belirtti. Garcia, saldırıda 1 öğrencinin öldüğünü, 2 öğrencinin yaralandığını kaydetti.Kolluk kuvvetlerinin, olayla ilgili 2 şüpheliyi aradığı bildirildi.

SALDIRININ YAŞANDIĞI LİSEDE DERSLER İPTAL EDİLDİ

Yaklaşık 3 bin öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisede, dersler ve atletizm programları iptal edildi.300 bin nüfuslu Santa Ana kenti, eyaletteki Los Angeles kentinin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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