Kaliforniya'da Göçmen Protestolarında Çatışma

Kaliforniya'da Göçmen Protestolarında Çatışma
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde göçmenlere yönelik düzenlenen baskınları protesto eden göstericiler ile güvenlik görevlileri arasında çatışmalar yaşandı. Olaylar sonucunda birçok protestocu gözaltına alındı.

LOS ANGELES, 9 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde cuma ve cumartesi günü göçmenlere yönelik düzenlenen baskınları protesto etmek amacıyla bir araya gelen göstericiler ile güvenlik görevlileri arasında çatışmalar çıktı. Çatışmaların ardından yaşanan müdahale sonrası çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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