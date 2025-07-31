Kaliforniya'da F-35 Savaş Uçağı Düştü, Pilot Sağ Kurtuldu

Kaliforniya'da F-35 Savaş Uçağı Düştü, Pilot Sağ Kurtuldu
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Kaliforniya'da F-35 Savaş Uçağı Düştü, Pilot Sağ Kurtuldu
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ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağının düştüğü ve pilotun fırlatma sistemi ile güvenli bir şekilde uçağı terk ettiği bildirildi. Kazanın sebebi ise soruşturuluyor.

ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağının düştüğü, pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.

CNN'in haberine göre, donanmadan yapılan yazılı açıklamada F-35 uçağının, yerel saatle 18.30 sularında California'daki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştüğü belirtildi.

Pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardığı, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, F-35 uçağının, pilot ve mürettebatın eğitiminden sorumlu "Strike Fighter Squadron VF-125" adlı filoya bağlı olduğu kaydedildi.

Olay yeri görüntülerinde, uçağın düştüğü açık alanda alev ve yoğun dumanın yayıldığı görüldü.

Öte yandan, ocak ayında da Alaska eyaletinde bir F-35 savaş uçağı düşmüş, pilotun güvende olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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