Albüm: ABD'de Akaryakıt Fiyatları Rekor Kırdı
Amerikan Otomobil Birliği, Kaliforniya'da kurşunsuz benzinin galon başına ortalama fiyatının yaklaşık 5,20 dolara yükseldiğini açıkladı. Vali Gavin Newsom, artışı Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarına bağladı.

LOS ANGELES, 10 Mart (Xinhua) -- Amerikan Otomobil Birliği pazartesi günü Kaliforniya'da kurşunsuz benzinin galon başına ortalama fiyatının yaklaşık 5,20 dolara yükseldiğini ve bunun ülke genelinde şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğunu bildirdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, akaryakıt fiyatlarındaki artışın Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarından kaynaklandığını belirterek, bu durumun hem ham petrol fiyatlarını yükselttiğini hem de ülke genelinde sürücülerin maliyetlerini artırdığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
