Kalfatlı kadınlar şehit Uhud Kadir Işık'ın kabrinin bakımını yaptı
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde 15 Temmuz şehidi Uhud Kadir Işık'ın kabrinin bakımı, beldedeki kadınlar tarafından gerçekleştirildi.

Kalfatlı kadınlar, şehit Işık'ın mezarını ziyaret ederek dua etti, daha sonra mezarın üzerini ve etrafını temizledi.

Kalfatlı Arzu Aydoğan, şehit Uhud Kadir Işık'ın herkesin evladı olduğunu belirterek, "Onların emaneti bu topraklara sahip çıkmak hepimizin görevi. Fedakar anne ve babasına teşekkür ederiz. Şehit Uhud Kadir Işık ve tüm şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

