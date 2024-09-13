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Kalfat Belediyesi Filosunu Güçlendirdi

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Kalfat Belediyesi, hibe aldığı 3 araç ile filosunu güçlendirdi. Belediye Başkanı Salim Doğan'ın girişimleri sonucu Şabanözü Belediyesinden makam aracı, minibüs ve otobüs alınarak belediyeye kazandırıldı. Yeni araçlar, hizmetin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacak.

Kalfat Belediyesi, hibe aldığı 3 araç ile filosunu güçlendirdi.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan'ın girişimleri sonucu Şabanözü Belediyesinden makam aracı, minibüs ve otobüs alınarak belediyeye kazandırıldı.

Doğan, yaptığı açıklamada, belediye bünyesine üç araç eklediklerini belirterek, "Yeni araçlarımız, hizmetimizi daha hızlı ve etkin şekilde sunmamıza imkan tanıyacak. Araçları almamızda emeği geçen başta AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na, AK Parti İl Başkanımız Koray Erdoğan'a, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan'a, destekleriyle yanımızda olan ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, yeni araçlarımız beldemize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel

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