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Otomobiller kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Otomobiller kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü
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Ankara'nın Kalecik ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Aile bireylerinin cenazeleri, memleketleri Kırıkkale'de toprağa verildi.

KAZADA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ CAN VERDİ

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Çankırı karayolu Kırıkkale Kavşağı'nda meydana geldi. Bekir E. yönetimindeki 18 AAT 810 plakalı otomobil ile Fatih Demirtaş'ın kullandığı 06 DM 9170 plakalı otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Fatih Demirtaş ile eşi Ayşe, oğlu Duhan Emir Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak, hayatını kaybetti.

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SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından 4 kişinin cenazesi, memleketleri Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Arbişli köyüne götürüldü. Aile bireylerinin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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