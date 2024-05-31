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Kale Kaymakamı LGS Sınavına Katılacak Öğrencilere Moral Verdi

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Kale Kaymakamı Ceyhun Denli, LGS sınavına katılacak öğrencileri ziyaret ederek moral verdi. Denli, öğrencilerle sohbet ederek heyecanlarını paylaştı ve başarılar diledi.

Kale Kaymakam Ceyhun Denli, LGS sınavına katılacak öğrencileri ziyaret ederek moral verdi.

İzollu Ortakulunu ziyaret eden Denli, 2 Haziran Pazar günü düzenlencek LGS sınavına girecek öğrencilerle bir süre sohbet ederek, onların heyecanlarını paylaştı.

Denli, her bireyin içinde gizli bir cevher bulunduğunu, bu cevheri de ancak bireyin kendisinin ortaya çıkarabileceğini ifade ederek, her zaman öğrencilerin yanında olduğunu ve kapısının her daim açık olduğunu belirtti.

Denli, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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