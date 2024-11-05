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Kale'de meslek yüksekokulu öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenlendi

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği bölümü öğrencileri, Çanakkale gezisine katıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği bölümü öğrencileri, Çanakkale gezisine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gezi, 1-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Öğrenciler bu kapsamda Çanakkale'de tarih, medeniyet ve kültür kampına katıldı.

Gençler 57. Alay Şehitliği, Ağadere Kızılay Müzesi, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Mecidiye Tabyası, Hilali Amber Müzesi, Seyit Onbaşı, Şehitler Abidesi, Akbaş Şehitliği, Bigalı Köyü Atatürk Evi, Bigalı Kalesi, Troya Antik Kenti ve Troya Ören Yeri, Deniz Müzesi, Aynalı Çarşı gibi birçok tarihi ve kültürel mekanı rehberler eşliğinde gezdi.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
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