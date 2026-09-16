Haberler

Kale’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kale’de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Malatya'nın Kale ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kale Kaymakamlığının koordinasyonunda, Kale Merkez Camisi bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, belediye personelleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Kan alma merkezini ziyaret eden Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, kan bağışının yalnızca ihtiyaç sahiplerine destek olmak anlamına gelmediğini, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Batı, kan bağışının dayanışmanın ve insan hayatına dokunmanın en güzel yollarından biri olduğunu söyledi.

Kan bağışında bulunan Bağlıca Mahallesi Muhtarı Haşim Aslan ise kan vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade ederek, verdiği kanın tanımadığı bir insanın hayatını kurtarma ihtimalinin bile kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kampanyada 36 ünite kan toplandı.

Kaynak: AA
Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı

Milletvekilini, meclisin tuvaletinde unutup gittiler
Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti

Sanığı ölümle tehdit etmişlerdi! Şimdi ise şikayetten vazgeçtiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım

Polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti

Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
Camide elektrikli motosikletlerini şarj eden gençlerden imama duygulandıran not: 45 lira bırakıp helallik istediler

Camide şarj ettiler, imama bıraktıkları not gözyaşı döktürdü
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar

Bir ilimizi karıştıran toplu cinsel istismar skandalı

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı sistemi başlıyor

HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerden vazgeçmedik

Rusya'dan müzakere sinyali! Lavrov iki formülü açıkladı