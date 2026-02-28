Haberler

Bu mahallede ramazanda iftar yemeklerini erkekler hazırlıyor

Güncelleme:
Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde ramazan ayında kadınlar evlerinde yemek yapmak zorunda kalmıyor. 25 yıldır süregelen gelenekle, mahalleli toplu iftar yemeği için pazar yerinde bir araya geliyor, yemekleri ise erkekler hazırlıyor.

DENİZLİ'nin Kale ilçesi kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde ramazan ayında kadınlar evlerinde 'İftarda ne yemek yapacağım' diye düşünmüyor. 700 nüfuslu, 350 evin bulunduğu mahallede 25 yıldır pazar yerinde düzenlenen iftarda, mahalleli oruçlarını birlikte açarken, yemekleri erkekler hazırlıyor.

Kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde ramazan ayında evlerde iftar için yemek yapılmıyor. 25 yıldır geleneksel hale gelen bu durum mahalledeki kadınları 1 ay rahat ettiriyor. Kadınlar 'İftarda ne yemek yapacağım' diye düşünmüyor, bulaşık yıkamaktan kurtuluyor. Ramazan ayı boyunca mahalledeki pazar yerinde her gün bir kişinin ya da ailenin sponsorluğunda toplu iftar yemeği veriliyor. Yemekleri erkekler hazırlıyor. 700 nüfuslu 350 evin bulunduğu mahallede herkes iftarda, orucunu birlikte açıyor. Pazar yerindeki iftara gelemeyenlerin evlerine yemek gönderiliyor ya da isteyenler yemeklerini alıp, evlerine götürüyor. İftardan sonra kadınlara çaylarını da erkekler getiriyor.

'RAMAZAN AYLARINDA DİNLİYORUZ'

Mahallede yaşayanlardan Ümmühan Alıkma, ramazan ayında evde yemek yapmadıkları için rahat ettiklerini belirtip, "Her gün iftar yemeği için pazar yerine geliyor, orucumuzu birlikte açıyoruz" dedi. Gülsüm Avdan da "Yılın 11 ayı evde her gün yemek yapıyoruz ama ramazan aylarında dinleniyoruz. Toplu iftarda orucumuzu birlikte açıyoruz. Bu artık geleneksel hale geldi" diye konuştu.

'ÇOK RAHATIZ'

İlknur Cahan da "Ramazan ayında iftar yemeklerini eşlerimiz yemek yapıyor, biz yiyoruz. Burada yemek istemeyen evini alıp götürüyor. Ramazan ayı boyunca çok rahatız, kadınlar olarak bu durum işimize geliyor. Kocalarımız bize hizmet ediyor, çaylarımızı da getiriyorlar" dedi. Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Ali Abalı, "Köy tadında iftar etkinliğimiz var. Ramazan ayı boyunca her gün toplu İftar yemeğimiz var. İftar yemeğinin parası için mahalle halkımız adeta sıraya giriyor" diye konuştu.

