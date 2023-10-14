Kale'de Filistin'de yaşamını yitirenler için dua edildi
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Malatya'nın Kale ilçesinde İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kale Merkez Camisi'nde yapılan programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp Kuran-ı Kerim okudu.
İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş tarafından Filistin'de hayatını kaybeden siviller ile terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için dua edildi.
Kaynak: AA / Güncel