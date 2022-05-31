Kale'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı - Haberler

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Kale'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

AA - Bilal Timur - Güncel
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Kale'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kale ilçesinde afet bilincini artırmak amacıyla deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Kale ilçesinde afet bilincini artırmak amacıyla deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında odalarda bulunan insanlar masanın altına girerek senaryo gereği sarsıntının geçmesini bekledi.

Sarsıntının durmasının ardından binadakiler 90 saniyede binayı tahliye ederek, bahçede toplandı.

Daha sonra itfaiye ekipleri tatbikat senaryosu kapsamında binada çıkan yangına müdahale etti.

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş, Türkiye'nin içinde bulunduğu afet ve acil durumlar göz önüne alındığında, kamu kurum ve kuruluşlarına sorumluluklar düştüğünü belirtti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Bilal Timur - Güncel

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