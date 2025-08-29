Kale Belediye Başkanı Zabıta Memurlarını Darp İddiasıyla Suçlandı

Denizli'nin Kale ilçesinde iki zabıta memuru, Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendilerini darbettiği iddiasıyla polise başvurdu. Olay, Kale Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti ve güvenlik kamerası görüntüleri ile belgelendi.

Denizli'nin Kale ilçesinde iki zabıta memuru, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendilerini darbettiği iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçe belediyesinde görevli zabıta memurları C.Ç. ve H.S.K, darp iddiasıyla sağlık raporu aldı.

Daha sonra polise başvuran memurlar, Kale Ortaokulu bahçesinde Başkan Hayla'nın kendilerini darbettiğini söyledi.

Okul bahçesinde meydana gelen olay güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ağaçların altında bekleyen iki zabıta memurunun yanına giden Başkan Hayla'nın, elindeki sopayla bir memura vurduğu görülüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
