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Aksaray'da kaldırım kavgası: 1 yaralı

Aksaray'da kaldırım kavgası: 1 yaralı
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Aksaray'da kaldırımda yol verme nedeniyle çıkan tartışmada Afganistan uyruklu 2 kişi, Ali Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

AKSARAY'da, kaldırımda yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi tarafından bıçaklanan Ali Çağlayan (45) yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Pirali Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ali Çağlayan, Afganistan uyruklu 2 kişi arasında iddiaya göre kaldırımda yürürken yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Çağlayan, bıçakla karnından yaralandı. Çağlayan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Çağlayan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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