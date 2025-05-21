Fenalaşarak yola düşen yayayı servis minibüsü ezdi

Fenalaşarak yola düşen yayayı servis minibüsü ezdi
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Fenalaşarak yola düşen yayayı servis minibüsü ezdi
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Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken fenalaşan yaya yola düştü. Servis minibüsü üzerinden geçen yaya hayatını kaybetti. Servis şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken dehşet anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Azerbaycan uyruklu adam bilinmeyen bir nedenle aniden fenalaştı.

FENALAŞIP YOLA DÜŞTÜ, ÜSTÜNDEN SERVİS GEÇTİ

Fenalaşan adam sendeleyerek yola doğru düştü. Bu esnada seyir halindeki bir servis minibüsü yayanın üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Fenalaşarak yola düşen yayayı servis minibüsü ezdi

ŞOFÖR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri ise servis şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Savcılık ve polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kişinin cesedi, morga kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin, fenalaşarak dengesini kaybedip yola düştüğü anda üzerinden servis aracının geçmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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