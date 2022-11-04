Kaldırımda düşüp öldü, yakınları gözyaşı döktü Güncel Haberler Adana'da kaldırımda yürürken yüzüstü düşen Ömer Bolat başını yere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları, Bolat'ın cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Adana'da kaldırımda yürüyen Ömer Bolat, dengesini kaybedip yere düştü. Bolat'ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı. Bolat'ın hareket etmediğinin fark edilmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. AİLESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyduktan sonra olay yerine gelen yakınları da Bolat'ın cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü. MORGA KALDIRILDI Meraklı kişiler de çevrede toplanarak polis ekiplerinin inceleme yapmasını izledi. Bolat'ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ömer Bolat Kozan Yolu Sarıçam 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kaldırımda düşüp öldü, yakınları gözyaşı döktü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.