Kaja Kallas: ABD ile İran Arasındaki Ateşkes, Uçurumun Eşiğinden Geri Dönülmesi Anlamına Geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşması, haftalar boyunca devam eden gerginliğin ardından uçurumun eşiğinden geri dönülmesi anlamına geliyor. Bu anlaşma tehditlerin hafifletilmesi, füze saldırılarının durdurulması, deniz taşımacılığının yeniden başlatılması ve kalıcı bir anlaşmaya yönelik diplomasi için zemin hazırlanması açısından çok ihtiyaç duyulan bir fırsat sunuyor. Hürmüz Boğazı yeniden geçişe açılmalıdır."

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile görüştüm ve bu anlaşmayı sağladığı için kendisine teşekkür ettim. Savaşın temel nedenleri hala çözüme kavuşturulmadığı için arabuluculuk kapısı açık kalmalıdır. AB bu çabaları desteklemeye hazırdır ve bölgedeki ortaklarıyla temas halindedir. Bugün Suudi Arabistan'da bu konuyu görüşeceğim."

Kaynak: ANKA
