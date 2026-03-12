Haberler

Sinop'ta kahvehanede düşerek başını beton zemine çarpan kişi öldü

Sinop'ta kahvehanede düşerek başını beton zemine çarpan kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde kahvehanede düşen 63 yaşındaki Ergün Gürbüz, başını beton zemine çarparak hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Gürbüz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kahvehanede düşerek başını beton zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.

İlçede yaşayan 63 yaşındaki Ergün Gürbüz, arkadaşlarıyla buluşmak için Kemaldede Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehaneye gitti.

Kahvehanede yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Gürbüz, düşerek başını beton zemine çarptı.

Ağır yaralanan ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Gürbüz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gürbüz'ün cenazesi, Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Boyabat Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü