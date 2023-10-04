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Kahvedeki cinayetin şüphelisi kiracı çıktı (2)

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TUTUKLANDIBursa'da arkadaşları ile kahvehanede oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ümit Er'in (57), cinayet şüphelisi olarak yakalanarak gözaltına alınan kiracısı Metin Aydın (30), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da arkadaşları ile kahvehanede oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ümit Er'in (57), cinayet şüphelisi olarak yakalanarak gözaltına alınan kiracısı Metin Aydın (30), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esra TÜRKER/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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