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Kahvaltıda Aile Katliamı: Baba Öldürüldü, İki Kişi Yaralandı

Kahvaltıda Aile Katliamı: Baba Öldürüldü, İki Kişi Yaralandı
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Rize'nin Pazar ilçesinde kahvaltı sırasında çıkan tartışmada Muhammet Ali Canca, babası Sami Canca'yı bıçakla öldürdü, annesi Emine Canca ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı yaraladı. Olayın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca (42), tartıştığı babası Sami Canca'yı (66) öldürüp, Emine Canca'yı (40) ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı da yaraladı.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca ile babası Sami Canca arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammet Ali Canca, eline geçirdiği bıçakla babası Sami ile annesi Emine Canca ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı bıçaklayıp, evden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sami Canca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne ve oğlu ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekiplerin ilçe merkezinde yaptığı aramalarda şüpheli Muhammet Ali Kanca yakalanıp gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Canca'nın sağlık durumunun iyi olduğu, Doğan Sami Canca'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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