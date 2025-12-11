Haberler

Kahtalı Mıçe'nin ismi Ataşehir'de caddeye verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan kararla, 15 Şubat'ta hayatını kaybeden Kahtalı Mıçe'nin ismi Ataşehir'deki bir caddeye verildi. Raci Caddesi'nin adı, 'Kahtalı Mıçe Caddesi' olarak değiştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden Kahtalı Mıçe'nin adı Ataşehir'de bir caddeye verildi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, bu yıl 15 Şubat'ta hayatını kaybeden Kahtalı Mıçe olarak bilinen Mustafa Kahtalı'nın isminin Ataşehir'de bir caddeye verilmesine ilişkin gündem maddesi de görüşüldü.

Kayışdağı Mahallesi'nde bulunan Raci Caddesi'nin isminin "Kahtalı Mıçe Caddesi" olarak değiştirilmesine ilişkin Ataşehir Belediyesi'nin teklifi mecliste oybirliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
