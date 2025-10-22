Kahta'da Öğrencilerden Filistin İçin Kermes

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ortaokul öğrencileri, Filistin yararına kermes düzenledi.

Bölükyayla Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrenciler ve ailelerinin yaptıkları ürünler satışa sunuldu.

Okul Müdürü Yusuf Yavaş, Filistin halkının yaşadığı acılara duyarsız kalmayan öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediğini belirtti.

İnsanlığın ortak vicdanına ses veren anlamlı bir etkinliğe imza attıkları için öğrencilere, velilere ve öğretmenlere teşekkür eden Yavaş, kermesten elde edilen 70 bin liranın Filistin'e bağışlanacağını kaydetti.