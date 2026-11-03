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Kahramanmaraş’ta TOKİ konutlarında son durum: 73 bin 956 bağımsız birim tamamlandı

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Kahramanmaraş’ta TOKİ konutlarında son durum: 73 bin 956 bağımsız birim tamamlandı
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6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş’ta yeniden inşa çalışmaları sürerken, 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız birim tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Depremin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında kent genelinde konut, köy evi ve iş yerlerinin yapımıyla depremzedelerin kalıcı ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.

Özellikle kırsal mahallelerde inşa edilen köy evleri, bölgedeki yaşamın yeniden normale dönmesine katkı sağlıyor. Depreme dayanıklı ve sağlam zeminler üzerine inşa edilen köy evleri, 3+1 ve 4+1 şeklinde tasarlanarak vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Konutların yanı sıra iş yerlerinin de tamamlanmasıyla Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal hayatının yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Kentte devam eden çalışmalarla yeni yerleşim alanları oluşturulurken, depreme karşı daha dirençli bir şehir yapısının kurulması için de çalışmalar yürütülüyor.

“Vatandaşlardan çalışmalara teşekkür”

Tamamlanan konut ve köy evlerine yerleşen hak sahipleri, kendilerine sunulan yeni yaşam alanlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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